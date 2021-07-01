CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da muhtar, esnaf, kanaat önderleriyle yaptığı görüşmeye özel jetle gitti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidar olamaması konusunda da özeleştiri yaptı.

Erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehir turuna devam ediyor.

Şimdiki durağı Samsun olan Kılıçdaroğlu, şehre özel jetle gitti.

SAMSUN'A ÖZEL JETLE GİTTİ

Özel jetin Samsun'a inişiyle birlikte partililer tarafından karşılanan CHP Lideri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan CHP Lideri, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'özel jetli' Samsun ziyareti VİDEO

"KABAHAT VATANDAŞTA DEĞİL, BİZDE KARDEŞİM"

Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidar olamamasında kabahatin vatandaşta değil, kendilerinde olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Efendim bugüne kadar 'CHP iktidar olmadı’ eleştirisi yapılıyor. Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, bizde kardeşim. Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara’da tumturaklı laflar ettin. ‘Niye oyumuz artmıyor?’ Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum. Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, şofördü, sanayiciydi, tüccardı her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek benim boynumun borcudur.” diye konuştu.

"BAŞKAN SEÇİLDİĞİN GÜN GÖĞSÜNDEKİ ALTI OKU ÇIKARACAKSIN DEDİM"

Belediyelerdeki yönetim anlayışlarından da bahseden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kendi belediye başkanlarıma da söyledim. Başkan seçildiğin gün göğsündeki altı oku çıkaracaksın dedim. Sen artık herkesin belediye başkanısın. Hiçbir vatandaş arasında oy verdi, vermedi herkesi kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Eğer bir mahallede aç kişiler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Senin yönettiğin bir beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın kardeşim. O çocuğun önce karnını doyuracaksın. Biz bunu Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İttifakın varlık nedeni de o. Demokrasiyi beraber birlikte yeniden inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız.”

Toplantı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak soru-cevap kısmıyla devam etti.