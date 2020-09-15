Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugünlerde S-400'lerin aktif edilmesi için çağrı yapmaya başladı.

Amerika'nın Türkiye'ye hava savunma sistemi Patriot'ları satmaması üzerine harekete geçen Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldı.

Satın alma için görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sıkı görüşmeler yapıldı.

Bu süreçte; Amerika, Avrupa Birliği ve NATO, Türkiye'nin S-400'leri satın almaması için açıklama üzerine açıklama yaptı.

Benzer açıklamalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da geliyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 çelişkisi VİDEO

"YUNANİSTAN İLE Mİ KAVGA EDECEĞİZ"

CHP Lideri, o günlerde "Kim bize saldıracak? Yunanistan ile mi kavga edeceğiz?" diye soruyordu.

Aradan aylar geçti.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim iyice yükseldi.

Bölgede savaş senaryoları yazılıyor.

Yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylemlerini değiştirmesine neden oldu.

"YÜREĞİN VARSA AKTİF EDECEKSİN"

S-400'lerin alınmasına karşı çıkan CHP Lideri, bugün yaptığı açıklamada, "Amerika kalkıp da orada tatbikat yaparsa, sen de kalkacaksın S-400'leri aktif edeceksin. Yüreğin varsa, cesaretin varsa aktif edeceksin. Kimse kusura bakmasın." ifadelerini kullandı.