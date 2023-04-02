Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basması, akıllara terör örgütü başı Fetullah Gülen’i getirdi Seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz veren Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler dinmiyor. Kılıçdaroğlu’nun bu pozunun aynısını terör örgütü başı Fetullah Gülen de geçmiş yıllarda verdi. O da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ayakkabılarını çıkarmaya tenezzül etmedi. İki kare arasındaki benzerlik, eleştirileri daha da artırdı.

ensonhaber.com Türkiye, şu sıralar Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabı ile basmasını konuşuyor. İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, sonrasında CHP Düzce milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, o görüşme sonrası fotoğraf çektirdi. Ayakkabılarıyla bastı Ayakta olan Kılıçdaroğlu, yanına da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Azade Ay’ı aldı. Günün hatıra olarak çekilen bu kare, sosyal medyaya düşünce adeta yer yerinden oynadı. CHP Genel Başkanı’nın poz verirken seccadeye ayakkabıları ile bastığı görüldü. "İslam'da kutsal değil" Fotoğraf için Kılıçdaroğlu’ndan özür mesajı gelse de tepkiler dinmedi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, “İslam’da seccade kutsal değildir” şeklinde yorumlar yaparak durumu normalleştirmeye çalışırken, o kare akıllara başka bir ismi getirdi. Terör örgütünün başı da aynı pozu verdi Türkiye’nin 251 şehit verdiği darbe girişiminin mimarı olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kurucusu ve lideri Fetullah Gülen de geçmiş yıllarda aynı pozu verdi. Seccade üzerinde ayakkabılarıyla duran terör örgütünün başı ile Kılıçdaroğlu’nun benzer halleri dikkat çekti.