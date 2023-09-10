Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sezgin Tanrıkulu açıklamalarına HDP tepki gösterdi Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan sözlerinin ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sırrı Sakık'tan tepki geldi. Sakık, Kılıçdaroğlu için yalan dolan tabirini kullandı.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandal söylemleri sürüyor.

Tanrıkulu her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklamalar yaptı.

Son olarak dün akşam katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

TSK'ya iftira attı

PKK destekçilerinin alçak propagandalarını canlı yayınla yineleyen Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." ifadelerini kullandı.

"İfadeler kabul edilemez"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu hakkında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." dedi.

"TSK bizim göz bebeğimizdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu hakkında bugün yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir." dedi.

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HDP'den tepki

CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ise HDP'de tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu'na yalancı dediler

HDP'li isimler ardı arkasına açıklamalar yaparken Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladılar.

"Herkese yalan söyledin"

'X' hesabından açıklamalarda bulunan HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık şu ifadeleri kullandı:

Biz de bu yalanlarla yüzleştik. Partine yalan söyledin, seni destekleyenlere yalan söyledin, bu halka yalan söyledin!

Açıklamalar sürdü

Daha sonra bir açıklama da HDP Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit'ten geldi.

"Bütün katliamları sahiplenmiş oldu"

Koçyiğit "Bunu da not edelim" derken "Kılıçdaroğlu 'TSK bizim gözbebeğimizdir' diyerek bütün katliamları sahiplenmiş oldu" dedi.