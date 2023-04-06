Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'teklif yaptık' sözlerine Muharrem İnce'den cevap Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında Muharrem İnce'ye görüşmeleri öncesinde bir ittifak teklifi yaptıklarını söyledi. Ancak İnce cephesinden yapılan açıklamada, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kaldı.

100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimlerden biri de Muharrem İnce oldu.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası İnce'ye yoğun olarak 'oyları bölme ve çekil' baskısı yapılmaya başlandı.

Öyle ki sanattan siyasete çok sayıda tanınmış isimden Muharrem İnce'ye çağrılar geldi.

Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gitti ve bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından İnce cephesinden gelen açıklamalarda adaylık meselesinin ele alınmadığı, deprem ve gündemdeki diğer meselelerin görüşüldüğü aktarıldı.

'Muharrem Bey'e teklif yapıldı'

Konuyla ilgili merak edilenler dün bir kez daha Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesinin perde arkasıyla ilgili konuştu.

İnce'nin "Bana adaylar netleşmeden bir gün önce gelindi ve bir teklif yapılmadı." dediği hatırlatılarak, "Bu cümle bir teklif yapılsa belki de farklı bir tablo olabilirdi gibi de değerlendirildi. Buna bir yanıtınız var mı? Teklif yaptınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Orada değil ama teklif yapıldı." yanıtını verdi.

"Üzerimize düşeni yaptık"

"O gün buluşmaya gittiğinizde tekrar yeni bir teklif yapmadınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "O gün bir teklif yok. O gün çünkü heyetler yan yanaydı. Bir teklif olmadı." karşılığını verdi.

"Üzerimize düşeni yaptık mı diyorsunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bana göre biz yaptık." dedi. Karşı tarafı suçlamak istemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Belki karşı taraf kendisini haklı görüyordur. Benim karşı tarafı suçlama gibi bir hakkım yok. Herkesin iradesine saygı duymam gerekir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili ifadeleri sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı.

"Kılıçdaroğlu bana hiçbir teklif yapmadı"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine ittifak ile ilgili bir teklifte bulunmadığını ifade eden İnce, "Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır." dedi.

Muharrem İnce'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: