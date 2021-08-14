Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ı, Tunceli Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı. CHP Lideri daha sonra anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teyzesi Fecire Işık, yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile tedavi gördüğü hastane 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Işık için, Tunceli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Işık'ın ailesi ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mehmet Ali Özkan, bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Işık’ın cenazesi, Alevi dedesi tarafından okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürüldü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir süre daha cemevinde kalarak taziyeleri kabul etti.

ANNE VE BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra beraberindeki partilerle Atlantı köyüne giden Kılıçdaroğlu, anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

CHP Lideri burada anne ve babasına dua ettikten sonra Tunceli’den ayrılarak kara yolu ile Elazığ'a geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun teyzesi Fecire Işık, son yolculuğuna uğurlandı VİDEO