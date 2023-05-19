Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a teklifi belli oldu Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta Zafer Partisi'nin desteğini alabilmek için Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı teklif etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşadı.

Kılıçdaroğlu, ikinci turda seçimlerde iddialı hale gelebilmek için Sinan Oğan'ın oylarına göz dikti.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık teklifi

Bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, destek için elindeki bütün kartları açtı.

Gelen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı teklif etti.

Ümit Özdağ teklife hemen cevap vermedi.

Özdağ ile Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezden ayrılmasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Meral Akşener rahatsız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından istenen İçişleri Bakanlığı, Millet İttifakı liderleri arasında da büyük bir krizin kapısını araladı.

Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın Ümit Özdağ'a teklif edilmesine tepkili.