Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni önerisi: Esnaf Bakanlığı

Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını döneminde en çok esnafın mağdur olduğunu belirterek, "Esnafın yaşaması için Esnaf Bakanlığı kurulmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Kemeraltı'nda faaliyet gösteren 17 esnafla video konferans toplantısında bir araya geldi.

Görüşmede, Kemeraltı esnafı, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları aktardı.

Kemeraltı'nın sadece İzmir açısından değil, Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Tarihi ve sosyal açıdan önemli bir yer. Farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı farklı bir atmosfer var orada." dedi.

ESNAF BAKANLIĞI İSTEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını döneminde en çok esnafın mağdur olduğunu belirterek, "Esnafın yaşaması için Esnaf Bakanlığı kurulmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu konu ile ilgili, "Bu süreçte en büyük sıkıntıyı esnaf çekti. Kahveleri açtılar oyun yasak, sohbet etmek yasak, vatandaş niye gelsin kahveye o zaman. Devleti kuranlar o kadar güzel ilkeler belirlemiş, Halkbank esnaf bankası. Bugün Halk Bankası esnaf bankası değil. Ziraat Bankası çiftçi bankası. Çiftçi bankası olmaktan çıktı. Esnaf bakanlığı evet esnaf bakanlığı olmalı. Esnafın yaşaması lazım. Esnafı öldürdüğünüz takdirde esnaf ne yapacak Allah aşkına." ifadelerini kullandı.