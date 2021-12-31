Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, 2022'nin umudun, birlikteliğin, barışın, kucaklaşmanın yılı olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl için yazılı bir mesaj yayınladı.

2021 yılının, Türkiye ve dünya açısından pek de iç açıcı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan koronavirüs salgınının can almaya devam ettiğini diğer yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhranın etkisini giderek artırdığını ifade etti.

Son dönemde yaşanan kur dalgalanmalarına dikkat eden CHP Genel Başkanı, "Öyle ki döviz kurunun her gün, hatta her saat rekor yenilediği günler halkımızı yoksulluğa mahkum etmiştir. Saray Hükümetinin bir avuç yandaşı için sırt çevirdiği milletimize, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz, ‘Sosyal Devlet’ ilkesine tam bir bağlılıkla sahip çıkmış, ‘Kara Kış’ boyunca çıkmaya da devam edecektir." dedi.

“ŞAFAK SÖKMEK ÜZERE”

Kılıçdaroğlu'nun yeni yıla yönelik temennileri şu şekilde devam etti:

"Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nin demir kapısına kelepçe vurulması ile 'Merhaba' dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere... 2022 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki, milletimizle birlikte zafere ulaşacağız.

"2022 BİRLİKTELİĞİN YILI OLACAK"

İnanıyorum ki 2022, umudun yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, birlikteliğin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, barışın, kucaklaşmanın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, demokrasi zaferinin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak.

"YETER Kİ MİLLETİMİZ YETER DESİN"

Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimiz tarlasıyla; evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz 'Yeter' desin. Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum.”