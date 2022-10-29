Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil sözleri yeniden gündemde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG hakkında söylediği bir söze dikkat çeken bir yanıt verdi. Dağ, "Yine çaktınız Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için 2018’de başlayan macerada sona gelindi.

TOGG için Gemlik Tesisinde seri üretim bugün başlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında üretime geçecek Türkiye’nin büyük hayali TOGG için açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri akıllara geldi

Fabrikanın açılışı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG için söylediği sözler tekrar gündem oldu.

"Otomobil üretiyoruz dediler, milleti kandırmak için"

Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında katıldığı bir programda, Türkiye'nin vizyon projesi TOGG için, "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede kaldı bu otomobil

CHP liderinin geçmişte TOGG'a yönelik sözlerine AK Parti'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

"Yine çaktınız Kemal Bey"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG ile ilgili geçmişte söylediği sözleri "Yine çaktınız Kemal Bey." ifadeleriyle paylaştı.

Açılışa davetine olumsuz yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de yapılacak açılışa CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet etmiş ancak Kılıçdaroğlu davete katılmayacağını açıklamıştı.