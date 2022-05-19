Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken anons

Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken anons

CHP Gençlik Kolları'yla birlikte Anıtkabir'e yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacağı sırada, "Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı" şeklinde anons edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyük Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

İstikameti Ankara Güvenpark’tan Anıtkabir’e olan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Gençlerle yürüdü

Yürüyüş esnasında, gençler tarafından “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Atatürk gençliği görev başında” sloganları atılarak davullarla ritim tutuldu.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen gençler 'Gençlik Marşı' ile 'Güzel Günler Göreceğiz' şarkısını söyledi.

Dikkat çeken anons

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüş ile geldiği Anıtkabir’in önünde, gençlere hitaben bir konuşma yaptı.

Bu sırada yapılan bir anons dikkat çekti.

"Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı"

“Gençlerin gönlündeki cumhurbaşkanı” olarak anons edilen Kılıçdaroğlu, mikrofonu alarak kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkarak çelenk bıraktı.

Ardından Kılıçdaroğlu, alkış ve ıslıklar eşliğinde özçekim yapmak isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekilerek sohbet etti.