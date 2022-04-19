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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan balıkçılara bakanlık sözü

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan balıkçılara bakanlık sözü

    Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olunca Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını söyledi.
    • 19.04.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:41
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup tolantısına katıldı.

    Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

    Toplantıda balıkçıların misafir edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sektörün sorunlarını dile getirirken bir vaadini açıkladı.

    Kemal Kılıçdaroğu'ndan balıkçılara bakanlık sözü VİDEO

    "Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız"

    Kılıçdaroğlu, balıkçılara bakanlık sözü verdi.

    CHP Lideri, "Balıkçı kardeşlerimiz aramızda, onlara hoşgeldiniz diyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz bunu da gayet iyi biliyorum. Mazot fiyatlarının arttığını biliyorum. Şu formülü asla unutmayın; balıkçının mazot fiyatı eşittir lüks yatın mazot fiyatı.

    Ona kaçtan veriliyorsa balıkçıya da o fiyattan vereceğiz. Ucuz mazot vereceğiz. Ağlar çok pahalı biliyoruz. Özel teşvik getirilmesi gerekiyor. Söz verdim bir daha sizin huzurunuzda söz vereyim. İktidar olunca sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sileceğiz.

    Balıkçılığın bir acil eylem planına ihtiyacınız var. Bunlar bunu yapamazlar. Balıkçılığın meslek olarak da bir tanımı yok. Bir tanıma ihtiyacı var. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Sizin de bir muhattabınız olacak devlet içinde." diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan balıkçılara bakanlık sözü #1


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