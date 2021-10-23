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Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Kemal Kuruçay'ın set ekibinde arkadaşlarıyla eğlendiği son görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 10:31
- Güncelleme : 23.10.2021 - 10:34
Usta oyuncu Kemal Kuruçay, Darıca'daki Seksenler dizi setindeyken fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kemal Kuruçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kemal Kuruçay'ın cenazesinin teslim alınmasının ardından Ankara'da defnedileceği belirtilirken, son görüntüleri de ortaya çıktı.
SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI
Sette ekip arkadaşlarıyla şakalaşan Kumal Kuruçay'ın çekilen son görüntüleri, görenleri hüzünlendirdi.
Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri VİDEO