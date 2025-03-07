Kemal Memişoğlu: Ece Gürel'i hipotermiden kaybettik

AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katılan Memişoğlu, daha sonra yapımı süren Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Memişoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"AŞIRI HİPOTERMİSİ VARDI"

Bakan Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Gürel'in hastanede hayatını kaybetmesine değinerek, "Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım'ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay. Eşine de sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.

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"YATIRIMLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 42'nci şehrin Diyarbakır olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerleriyle kadim kent olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şehirde yapımı süren şehir hastanesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Memişoğlu, "Biliyorsunuz şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği sağlık şaheserleri. 1000 yataklı, her türlü sağlık hizmetini sunabilecek bir yapının önündeyiz. Çok hızlı da gidiyor, inşallah 2026'da milletimizin hizmetine bu sağlık şaheserini sunmuş olacağız. İzolatörü var ve depreme tamamen dayanıklı. Diyarbakır'da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kentte 2002 yılından bu yana sağlık hizmeti kapsamında 67 yatırım yapıldığını, bunlardan 23'ünün hastane olduğunu ifade eden Memişoğlu, Diyarbakır'da geçen sene bir hastanenin açıldığını belirtti.

"AİLE HEKİMLERİNİ İLK KAPIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Memişoğlu, iki hastaneyi 2025 yılı içerisinde Hani ve Dicle ilçelerinde milletin hizmetine sunacaklarını belirterek, aile sağlığı birimlerini de milletin hizmetine sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Aile sağlığı birimlerini önemsediklerini anlatan Memişoğlu, "Çünkü koruyucu sağlık bizim için önemli. İnsanların hastalanmadan sağlığını koruması gerekiyor. O nedenle de aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz. Her zaman bunu ifade ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'da üniversite ve devlet hastanesinin sağlıkta iyi yerde olduğunu kaydeden Memişoğlu, kentte referans merkezlerin olduğunu belirtti.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bunları fiziki altyapı anlamında daha da güçlendiriyoruz. Biliyorsunuz buradaki şehir hastanemizin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği yeni bir şehir hastanesi daha planlıyoruz. Bunun nerede yapılacağına karar verdik sabah. İnşallah çok kısa zamanda da o hastanemizin projesine ve inşaatına başlayacağız. Bunun yanında eski hastanelerimizin yerine inşallah daha iyi yapılarla yine hastane şeklinde sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Diyarbakır, gerçekten çok önemli sağlık noktası olacak. Kent sadece ülkeye değil, aynı zamanda çevre ve komşu ülkelere de sağlık hizmeti verebilecek. Şehrimizin daha iyi olması için hep beraber çalışıyoruz. Diyarbakır'da sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Memişoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle sigarada çapraz denetimler yapıyoruz. Daha etkin bir tütünle mücadele yaşayacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ama toplumdan da yardım istiyorum. Özellikle çocuklardan yardım istiyorum. Lütfen sigara içenlere bizim sağlık temsilcimiz olarak müdahale etsinler. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu özellikle anne babalarına, büyüklerine söylesinler çünkü onlar bizim sağlık elçilerimiz. O nedenle de biz 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz."

Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemini oluşturduklarını aktaran Memişoğlu, Vali ve milletvekilleri ile Diyarbakır'a hizmet vermek için gece gündüz çalışan herkese teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu'na incelemelerinde, Vali Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü Mehmet Fidan ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler eşlik etti.