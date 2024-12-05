Kemal Memişoğlu: Olası Marmara depremine dönük tatbikatlar yapıyoruz

DHA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle düzenlenen 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinde toplamda 50 bin 247 personelle hizmet verdiklerini belirterek, "2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 3 bin 495 acil yardım istasyonumuz var ve toplamda 5 bin 668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz.

Sadece 2024 yılında 6,5 milyon vatandaşımızı, ambulanslarımızla sağlık tesislerimize naklederek gerekli sağlık hizmeti almalarını sağladık. Bugün artık 231 kar paletli ambulansımız, 21 kombi paletli ambulansımız, 92 yoğun bakım ve obez ambulansımız, 62 çok sedyeli ambulansımız, 57 motosiklet ambulansımız ve 6 deniz ambulansımız var" dedi.

OLASI MARMARA DEPREMİ İÇİN TATBİKAT

Eskiden yurt dışında acil durumlarda verilen hava ambulans hizmetlerine gıpta edildiğini söyleyen Memişoğlu, "AK Parti iktidarıyla birlikte envanterimize 16 hava aracı kazandırdık ve şimdi biz de acil durumlarda Türkiye'nin ve gerektiğinde dünyanın her bir noktasında vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti veriyoruz.

Artık 81 ilimizde afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirecek 30 bölge koordinatörlüğümüz var. Olası bir Marmara depremine ve çeşitli afetlere dönük sağlık hizmetleri planlamaları ve tatbikatlarını yapıyoruz" diye konuştu.

"FERMUAR SİSTEMİ İLE YAŞAMA YOL VERMELERİNİ İSTİRHAM EDİYORUZ"

Fermuar sisteminin vatandaşlar tarafından desteklenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Memişoğlu, "7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın imdadına koşan acil sağlık personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor; ambulanslarımıza trafikte acil geçiş koridoru sağlamaları noktasında vatandaşlarımıza çağrımızı yineliyor; fermuar sistemi ile yaşama yol vermelerini istirham ediyoruz" dedi.