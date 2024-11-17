Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi' hakkında konuştu

DHA

Türk Neonatoloji Derneği tarafından, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklere katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

"HER MESLEK GRUBUNDA MAALESEF İNSANİ DUYGULARDAN NASİBİNİ ALMAMIŞ İNSANLAR ÇIKABİLİYOR"

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmeyi istiyorum. Her meslek grubunda maalesef insani duygulardan nasibini almamış insanlar çıkabiliyor. Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, toplumu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi ve eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu unutmamanızı istiyorum.

"TOPLAM DOĞUMUN YÜZDE 13'Ü PREMATÜRE"

Bakan Memişoğlu, konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Ulaşılabilir, ücretsiz, üstelik de çok kaliteli ve bilgili sağlık çalışanları ve sağlık altyapısıyla dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunan bir ülkeyiz. 2023 senesinde 958 bin doğumdan 123 bini 37 haftanın altında. Yani toplam doğumun yüzde 13'ü prematüre. Bunların içinden 28 haftanın altında olan, yani çok küçük dediğimiz prematürelerde, bunları yaşatma oranlarının yüzde 95'in üstünde olduğunu ve bunları sağlık sistemindeki özverili, çok başarılı hemşirelerimiz, hekimimiz ve altyapımızla, annelerin desteğiyle, ailelerin desteğiyle yaşattığımızı düşünürseniz bu dünya standartlarının üstünde bir başarı oranı.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE ANLAM VEREMİYORUZ"

Ardından sağlıkta şiddet olaylarına da değinen Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta şiddete anlam veremiyoruz ve üzülüyoruz. Onun için biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyoruz; sağlıkta şiddete sıfır tolerans. Çünkü bizim sağlık çalışanlarımız, bizim hekimlerimiz, bizim hemşirelerimiz dünyanın en özverili ve en çalışkan insanları" ifadesinde bulundu.

"SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI EL ÜSTÜNDE TUTMAMIZ LAZIM"

Toplumun sağlık çalışanına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, son olarak şöyle dedi:

Özellikle prematüre bebeklerin aileleri, bu insanların nasıl çalıştığını hepimizden daha iyi biliyor. O küçücük bebekleri yaşatmak için neler yaşadıklarını, nasıl özveriyle hareket ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bu sadece sağlıkçıların değil, bütün toplumun bilmesi gereken bir husustur. O nedenle bizim hekimimizi, sağlık çalışanımızı, hemşiremizi el üstüne tutmamız lazım.

Bakan Memişoğlu, Dünya Prematüre Günü'nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.