Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Grup Toplantısı düzenledi.

TBMM'de bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

YARALILARIN DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Bakan Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların durumu hakkında bilgi verdi.

"GENEL DURUMLARI İYİ"

Bakan Memişoğlu, yaralılara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da, yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum.