Haber Merkezi

Türkiye bu olayı konuşuyor...

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesiyle ilgili şoke edici bilgiler ortaya çıktı.

Skandalların yaşandığı hastaneler de iddianamede yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tüm Türkiye'nin şaşkınlıkla takip ettiği olaylar sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

Sürecin mayıs 2023 yılında başlatıldığını kolluk kuvvetlerinin gerekli işlemi yaptığını hatırlatan Memişoğlu, "İllegaliteye izin vermeyeceğiz" dedi.

"DEVLET OLARAK HER ZAMAN PEŞİNDEYİZ"

Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sağlık sistemimizin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle ilgili insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin organizayonuyla meşgul ediliyor. Kabul edilemeyecek illegalite.

Devlet olarak her zaman peşinde olacağız. Bu Mayıs 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı mali şubeye ve savcılığa bildirmekle başlayan bir süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan organizasyonu tespit ve ispatıyla birlikte bu süreçte suçlular tutuklandılar.

Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Adli süreç devam etmektedir. Bu süreçte hem gereği hem de cezalandırılması ve devlet, Sağlık ve Adalet, İçişleri Bakanı olarak gereğini yapıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı.

Açıklamada; bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilere ilişkin Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edildiği belirtildi.

"YAPTIRIM SÜRECİ DEVREDE"

Cezai işlemlerin yapıldığı ve konunun adli makamlara iletildiği ifade edilen açıklamada "Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: