İHA

Sağlık hizmetlerini yerinde incelemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Antalya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İlk programını Antalya Valiliği'nde düzenleyerek burada Antalya Valisi Hulusi Şahin ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aile hekimliği ve Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin konuştu.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM VURGUSU

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilk olarak, Antalya'da sağlık hizmetlerini ve yapılan yatırımları değerlendirip, üniversite ve hastaneleri ziyaret edeceğini aktardı.

Konuşmasının devamında, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlık hizmetine vatandaşların en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞA ERİŞTİĞİ İLK KAPININ AİLE HEKİMİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

Dünyanın en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz; koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri. Vatandaşlarımızın, hastalanmadan sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı ifade etmem gerekirse; hastalık bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz.

"AİLE HEKİMLERİNİN BUNDAN SONRA İLAÇ YAZAMAYACAĞI İDDİALARI DİLE GETİRİLİYOR"

Aile hekimliğinin, entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel olarak yapılandırılmasının önem arz ettiğini belirten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Bu yönetmelik, sonuçları itibariyle eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin olarak görülebilecek. Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal mecralarda; aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı, ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı şeklinde iddialar dile getiriliyor.

"AKILCI İLAÇ KULLANIMINA TEŞVİK SAĞLAYAN AİLE HEKİMLERİMİZİN MAAŞLARINA İLAVE BİR TEŞVİK ÖDEMESİ YAPIYORUZ"

Şunu net ifade edeyim; Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, bilakis Sağlık Bakanlığı olarak, akılcı ilaç uygulamalarına teşvik ediyoruz. Akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerimizin maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi yapıyor ve hekimlerimizi destekliyoruz. Hedef; hastaların tanısına göre en uygun ilacı uygun dozda ve sürede kullanılmasıdır. Yakınlarınızın tavsiyesiyle ilaç kullanmamanızı istiyoruz. Maalesef çoğunluğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanmış ilaçlar mevcuttur, aile hekiminizin önerileri doğrusunda ilaç kullanmanızı öneriyorum.

"BAŞARI KRİTERİNİ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYDUK"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hekim tarafından yazılmadan ilaçları kullanana bireylerin, bazı ilaçlara karşı direnç oluşturduğunu kaydederek şu sözleri sarf etti:

Akıllı aile hekimliği uygulamasında özellikle hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimlerini hastanelerle entegre ediyoruz. O nedenle hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturuyoruz. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşımla aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini net bir şekilde ortaya koyduk. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini arttırıyoruz. Onları, bizlerin ve toplumun baş tacı olarak görüyoruz.

DENETİM VE BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, açıklamalarında son olarak, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Yenidoğan Çetesi konusuna yer verdi.

Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarıyla, denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendireceklerini aktardı.

"KOMİSYON, TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM BİLİM İNSANLARINDAN OLUŞUYOR"

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konuşmasını şu ifadeler ile sonlandırdı:

Kamuoyunu geçtiğimiz günlerde ilgilendiren ve halen acısını hissettiğimiz yeni doğanla ilgili, kamu ve özel hastanelerdeki tüm yeni doğan bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir yeni doğan yoğun bakım denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduk. Türkiye'nin önde gelen yeni doğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin, yeni doğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, inceleyecek ve denetim faaliyetlerine elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır.

"YENİ BİLİMSEL REHBERLER OLUŞTURULACAK"

Komisyon tarafından, yeni doğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır. Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir. Alanında; uzman, hekim ve akademisyenlerin yer aldığı diğer branşlarla birlikte acil ve erişkin yoğun bakımlarımızı da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetleme ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlayacağız.



