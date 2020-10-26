Gazeteci Kemal Öztürk, Habertürk kanalında katıldığı Açık ve Net programında, Avrupa'da yükselen İslamofobik hareketler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk kanalında bu akşam, Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan gazeteci Kemal Öztürk, Fransa'da yükselen İslamofobik hareketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk '2. Reconquista hareketi' olarak adlandırdığı Avrupa'daki aşırı sağın yükselişini yorumladı.

"AVRUPA'DA YAŞANAN ŞEYİN TAM ADI İSLAMOFOBİK BİR CİNNETTİR"

Özrük açıklamalarında, "Fransa'da Macron'un Avusturya'da Wilders'in yapmış olduğu şey, İslamofobik bir tepki midir? Türkfobik bir tepki midir? Erdoğanfobik bir tepki midir? Macron peygamber efendimize hakaret eden karikatürleri bütün önemli binaların duvarlarına yansıttı. Avrupa'da yaşanan şeyin tam adı; İslamofobik bir cinnettir. Erdoğanfobik bir cinnet değildir. Bunun Türk dış politikasıyla da uzaktan yakından bir alakası yoktur.

Kemal Öztürk: Avrupa Müslümanlara yeni bir sürgün peşinde VİDEO



"TÜRK KELİMESİYLE MÜSLÜMAN KELİMESİ YÜZLERCE YILDIR AVRUPA'DA EŞİTLENMİŞTİR"

Türk kelimesiyle Müslüman kelimesi yüzlerce yıldır Avrupa'da eşitlenmiştir. Yani Türkler geliyor derken aslında Müslümanlar geliyor derler. Türklere hakaret ederken aslında Müslümanlara hakaret ederler. Avrupaya İslam sancağını götüren Türkler olduğu için her zaman Müslümanlar Türkler olarak anılır. Şimdi ben bunu neden daha tehlikeli buluyorum? Sebebi de şu; 711 ile 1492 yılları arasında, İspanya'nın bir bölgesinde kurulan 'Endülüs' adında bir Müslüman ülke vardı. Burada İslam medeniyetinin en parlak, en muhteşem örnekleri sergilendi. Mesela hayatlarında Avrupalılar illk defa hamam gördü, kütüphane gördü, ışık gördü, bilim gördü, yazı gördü. Avrupa'ya muhteşem bir şey taşıdı Endülüs. Ama Avrupa bütün Müslümanları oradan silip atmaktan hiç vazgeçmedi bütün bunlara rağmen. Ve bunun bir ismi var. 'Reconquista' diye Müslümanları ve Yahudileri, Avrupa'dan söküp atma hamlesine deniyor bu.





"BUGÜN YAŞADIĞIMIZ ŞEY İKİNCİ BİR SÜRGÜN HAREKETİDİR"

Bugün yaşadığımız şey bana göre, ikinci bir sürgün, ikinci bir Avrupa'dan Müslümanları söküp atma hamlesinin ayak sesleri. Yani Macron'un Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının sebebi; zihninin altında ve Avrupa kültürünün dibinde yaşayan İslamofobik refleksten başka bir şey değildir. Wilders'in Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karikatürünün altında yatan şey de budur. İslamofobik, yani İslam'dan nefret eden ve İslam'a karşı olan zihin bugün Avrupa'nın her tarafında ayyuka çıkmıştır.

"IRKÇI PARTİLERİN BİR KISMI İKTİDAR OLDU"

Enteresan olan şey şudur ki Yahudilere artan davranışlarda da bir artış vardır. Tıpkı Endülüs zamanında olduğu gibi. Avrupa'da 30 milyon Mülüman yaşıyor. Sadece Türkler değil, Fransa'daki Cezayir asıllı Müslümanlardan tutunuz, İngiltere'deki Pakistan, Hindistan asıllı Müslümanlara kadar, Avrupa'nın tamamında yükselenbütün ırkçı partilerin ki bunların bir kısmı iktidar oldu. Avusturya'da olduğu gibi, İtalya'da olduğu gibi. Az kalsın Fransa'da da oluyordu Le Pen. Bütün bunların parti politikaları İslamofobik'tir, yabancı düşmanlığıdır, mülteci düşmalığıdır ve Yahudi düşmanlığıdır. Dolayısıyla karşılaştırdığımız şey; Erdoğan ile özdeşleştirmeye çalıştıkları şey tam olarak bir İslamofobik bir harekettir." ifadelerinde bulundu.