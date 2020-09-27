Kemal Öztürk'ün yeni adresi Habertürk oldu

Daha önce Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğü görevinde bulunan Kemal Öztürk, artık Habertürk'te yazılarını kaleme alacak.

Habertürk, deneyimli yazar kadrosuna güçlü bir kalemi daha ekledi...

Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, bundan sonra yazın hayatına Habertürk'te devam edeceğini duyurdu.

"BİR SÜREDİR ARA VERDİĞİM KÖŞE YAZARLIĞINA YENİDEN BAŞLIYORUM"

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir ara verdiğim köşe yazarlığına yeniden başlıyorum. Objektif yayınlarıyla herkesimin takdirini toplayan Habertürk gazetesinde yarından itibaren köşe yazarlığı yapacağım. duanızı, ilginizi ve önerilerinizi beklerim." ifadesini kullandı.