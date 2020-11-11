Kemal Sunal ne zaman doğdu? Kemal Sunal’ın gerçek doğum tarihi nedir? Kemal Sunal'ın ölüm sebebi...

Vefatıyla ile herkesi yasa boğan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın doğum gününde anılıyor. Peki, Kemal Sunal ne zaman doğdu? İşte Kemal Sunal’ın doğum tarihiyle ilgili gerçek...

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran efsane sanatçı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. Milyonlarca insanı güldüren, ağlatan, tiplemeleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kemal Sunal, doğum gününde unutulmadı.

"Doğum günümü Ata'mın öldüğü gün kutlayamam" diyen usta oyuncunun geçrek doğum günü tarihi her sene yeniden merak ediliyor.

KEMAL SUNAL NE ZAMAN DOĞDU?

Kemal Sunal’ın yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle açıkladığı iddia ediliyordu.

KEMAL SUNAL'IN DOĞUM GÜNÜYLE İLGİLİ GERÇEK

Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, vermiş olduğu bir röportajda Kemal Sunal’ın doğum günüyle ilgili iddialara son noktayı koymuştu.

Sunal, "Kemal Sunal’ın aslında 10 Kasım’da doğduğu, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için doğum günlerini 11 Kasım’da kutladığı doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Tabii ki Atatürk’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı ama babam 11 Kasım’da doğdu.” diye açıkladı.

KEMAL SUNAL NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hayatımıza renk katan Kemal Sunal, sinema hayatının 83. filmi olacak olan Balalayka isimli projeye başlamak için 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

55 yaşında aramızdan ayrılan ve "Sinemanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği "Şaban" karakteriyle akıllara kazınmıştır.

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