Kemal Sunal Ziraat Bankası reklamı gerçek mi? Deepfake uygulaması nedir?

Ziraat Bankası 157. yılına özel olarak yayınladığı reklam filminde Kemal Sunal'ın oynaması sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler reklamdaki Kemal Sunal gerçek mi sorusunu araştırmaya başladı.

Kemal Sunal'ın yer aldığı Ziraat Bankası reklamı gerçek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Reklam filmi kısa müddette aşırıca paylaşılarak isminden epeyce söz ettirdi. İzleyiciler tarafından en fazla merak edilen konu ise rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın bu kadar gerçekçi olarak reklam filminde nasıl oynatılabildiği oldu.

Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal'lı reklamı VİDEO

ZİRAAT BANKASI KEMAL SUNAL REKLAMI GERÇEK Mİ?

Ziraat Bankası reklamında oynayan Kemal Sunal gerçek Kemal Sunal değil. Ona benzerliği ile tanınan ve reklam filminde oynayan oyuncunun gerçek adı Mehmet Kurt.

Daha önce Hababam sınıfı askerde gibi filmlerde de gördüğümüz Mehmet Kurt, Kemal Sunal’a benzerliği ile dikkat çeken oyunculardan birisiydi. Ziraat Bankası 157. yıla özel çekilen Yeşilçam reklamında da Kemal Sunal’ı oynayan ve ona hayat veren oyuncu Mehmet Kurt oldu.

Mehmet Kurt kendisine yapılan plastik makyaj ile iyice benzetildi ve görünüm olarak birebir kopyası gibi oldu.

Bu benzerliği görenler acaba reklamda gerçek Kemal Sunal mı oynuyor, yoksa bilgisayar efekti mi yapıldı diye merak etmeye başladı.

KEMAL SUNAL REKLAMI NASIL YAPILDI?

Ziraat Bankası’nın 157. kuruluş sene dönümü özel reklamında Kemal Sunal, Deep Fake teknolojisi ile reklama dahil edildi.

Gelişen teknoloji ve ihtimaller miktarında Deep Fake teknolojisi bireyleri programlar eşliğinde olmadıkları vaziyetlere sokmaya ve belirli bir forma dönüştürme ihtimal tanıyor.

DEEPFAKE NEDİR?

Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirilme yöntemine 'deepfake' adı verilir.

Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler.

Deepfake, 'deep learning' (derin öğrenme) ve 'fake' (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

DEEPFAKE NASIL UYGULANIR?

Birisinin deepfake videosunu oluşturmak için önce o kişinin gerçekten yer aldığı bir videosu alınmalıdır.

Daha sonra yapay sinir ağlarıyla birlikte bu videodan alınan veriler saatlerce eğitilmelidir. Ancak bu şekilde kişinin farklı açılar ve çeşitli ışık türleri altında alması gerektiği görüntüler gerçekçi bir şekilde taklit edilebiliyor.

Artık bilgisayar imgeleri yöntemleriyle eğitilmiş verilerin işlenmesi sayesinde bir insanı başka bir insan üzerine kopyalayabilmek mümkün hale geliyor.