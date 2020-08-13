Kemalettin Erbakan, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan’ın cenaze törenine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan, 92 yaşında vefat etti.

Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

OĞLU VE DAMADI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende oğlu Hüseyin Erbakan ve damadı Ekrem Arıkan taziyeleri kabul etti. Erbakan'ın naaşı, Merkezefendi Mezarlığı'nda anne ve babasının yanına defnedildi.

“BİRKAÇ AY ÖNCE ZİYARET ETTİK”

Cenaze namazına katılan Temel Karamollaoğlu, “Sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin. Yaşı kemale erdi. Son zamanlarda epey sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kendisini vefatından birkaç ay önce ziyaret etmiştik. Geride kalan yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum.” dedi.