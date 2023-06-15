Kemankeş Akıllı Seyir Füzesi ilk test atışını gerçekleştirdi Milli ve özgün sistemlerle geliştirilen Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi, Keşan’da Bayraktar TB2 ile gerçekleştirilen ilk atış testini başarıyla tamamladı.

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Türkiye hayallerini yaşayan bir ülke oldu...

Yerli ve milli ürünler bir bir hayata geçerek savunma sanayinin gücüne güç katmayı sürdürüyor.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemler, testleri başarıyla geçmeye devam ediyor.

İlk atış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar TB2 SİHA’ya entegre edilen KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi de KEŞAN’da icra edilen motorlu ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Atış testini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran Çarşamba, Keşan’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanarak test için belirlenen hedefe yol alan Bayraktar TB2, 20 kilometre mesafeden KEMANKEŞ’i ateşledi.

Milli olarak geliştirilen jet motoruyla yüksek süratte 33 kilometre yol alan mini akıllı seyir füzesi belirlenen hedef bölgeye ulaşarak görevi gerçekleştirdi.

İlk kez Teknofest'te sergilendi

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykartarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda Teknofest 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi.

KEMANKEŞ, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

Milli İHA'ların yeni vurucu gücü

KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilenmini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindekien riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.