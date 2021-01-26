Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor." sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, ilk seçimde iktidara geleceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin il kongrelerinde CHP yönetimini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

ALLAH'IN İZNİYLE...

Yapılacak ilk seçimde AK Parti'nin iktidardan gidip CHP'nin seçileceğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de sorunları gören, anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten biziz. Emeklilerle, esnafla, öğrencilerle, ev emekçisi kadınlarla, asgari ücretlilerle, işsizlerle, EYT’lilerle, apartman görevlileriyle, sokak satıcıları ve sanatçılarla bir araya gelen, onları dinleyen benim. Bunu yaptığım için rahatsızlık duyuyor, bunu da biliyorum. Yapılacak ilk seçimde, Allah’ın izni, milletin desteğiyle o makamdan ayrılacak"