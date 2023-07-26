Kemer'de orman yangını: Ensonhaber canlı yayınında müdahale anları Kemer ilçesinde 48 saattir süren ve kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor. Bölgede tatilini geçiren Serra İnan, Ensonhaber canlı yayınında müdahale anlarını anbean paylaştı.

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Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor...

Antalya'nın turustik ilçesi Kemer'in Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde iki gün önce akşam saat 21.00 sırlarında orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken ihbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının Kemer hariç diğer yangınların kontrol altına alındığını ve Kemer'deki yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Bilinmeyen bir sebepten olayı çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Uçak ve helikopterler sevk edildi

Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara vermez zorunda kaldı.

Gece boyunca da devam edem yangına gece görüşlü helikopterler destek verdi.

Gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edilirken söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar durmaksızın devam etti.

Müdahale anları Ensonhaber'de

Büyük mücadelenin yangına müdahale anları ise Ensonhaber canlı yayınında vatandaşlarla buluşturuldu.

Kemer’de bulunan Serra İnan adlı takipçimiz Ensonhaber canlı yayınına bağlanarak günlerdir süren yangınla ilgili bilgi verdi.

"Şu an bir tahliyemiz söz konusu değil"

Yangınla ilgili konuşan İnan şunları kaydetti: