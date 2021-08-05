Geniş alana yayılan alevler Kemerköy Termik Santrali’ni çevreleyen tel örgülere ulaştı. Gece boyu süren çalışmalarla yangın söndürüldü. Bölgedeki son durum drone ile havadan görüntülendi.

Muğla’nın Milas ilçesi Türkevleri Mahallesi’nde etkili olan orman yangınları rüzgarın da etkisi ile büyüdü.

Farklı bölgelere saçılan kozalakların geniş alanlara yayılması ile alevler geniş alana yayıldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen alevler ilçede bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

ANA BİNAYA ULAŞMADI

Yangının termik santrale ulaşması ihtimali dahilinde alınan önlemler sayesinde çalışmalar sonuç verdi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gece boyu süren çalışmaların ardından söndürülen yangının soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonrası termik santral ve çevresindeki son durum drone ile havadan görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde alevlerin binalara az mesafe kala kontrol alındığı görüldü.

Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi VİDEO

