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    Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

    Bir ünitenin devreye alındığını belirten Bakan Dönmez, elektrik üretimine geçildiğini belirtti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 15:05
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    Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklama yaptı.

    Dönmez, santralde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını söyledi.

    ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

    Twitter hesabından paylaşım yapan Dönmez, "Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek." ifadelerini kullandı.

    SANTRALDE YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR

    Milas ilçesinde çıkan orman yangınında, 5 Ağustos'ta alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

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    ÖNLEMLER ALINDI

    Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.

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