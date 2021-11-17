Kemerleri bağlayın, tutuluyoruz! 580 yılın en uzun Ay Tutulması'nın burçlara etkileri

Tam Ay Tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay Tutulması'na tanık olmaya hazırlanırken, burçlara etkileri ise merak edilmeye başlandı. Peki, Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ay düğümleri İkizler ve Yay aksındaki tutulmaları geride bırakıp, Boğa ve Akrep aksına geçmeye hazırlanıyor.

Bu sene İkizler ve Yay aksındaki tutulmalar hayatımıza hem enerji getirdi hem de 2020 yılında kaybettiğimiz özgürlüğümüzü geri verdi.

Boğa-Akrep tutulmaları ise biraz daha sakinleştiğimiz biraz daha alttan ve sinsice ilerlediğimiz bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

Bu tutulmalar sayesinde para ve paraya dair her şey daha fazla gündemimizde olacak ve para her şeyden önce gelecek.

Boğa-Akrep aksındaki tutulmaların ilk perdesini 5 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşen Yeniay ile açtık.

Ancak en büyük ve en özelini 19 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması ile yaşayacağız.

Ay'ın yüzde 97'sinin dünyanın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Peki, Bu tutulma burçları nasıl etkileyecek? Hangi burç nasıl etki alacak? İşte yanıtı...

AY TUTULMASI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Maddi konular ve değişen para kaynakları.

BOĞA: Ailevi konular, duygusal tepkiler, değişim sinyalleri.

İKİZLER: İçsel hesaplaşmalar, maddi - manevi konular, yeni eğitimler.

YENGEÇ: Biten ilişkiler, ortaklık, evlilik, sosyal çevre.

ASLAN: Kariyer konuları, çalışma şartları, yeni sorumluluklar.

BAŞAK: Yurt dıışı, ticari konular, yeni yatırımlar.

TERAZİ: Eş parası, nafaka, krediler ve ailevi konular.

AKREP: İkili ilişkiler, ortalıklar, derin düşünceler, sırların ortaya dökülmesi.

YAY. Sağlık, iş çevresinin değişmesi, günlük yaşamın değişmesi.

OĞLAK: Aşk hayatı, çocuklar, yeni birliktelikler.

KOVA: Düzen değişikliği, iş hayatı, yuva ve aile konuları, ev alım-satım işleri.