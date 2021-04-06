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    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti

    12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'in ölümünün ardından, 28 Şubat postmodern darbesinin mimarı paşalar da Bodrum’u terk etti.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:07
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    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti

    28 Şubat’ın mimarlarından Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı ve Erol Özkasnak uzun yıllar Bodrum’da yaşadı.

    Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Evren ile birlikte yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre Bodrum’da ikamet etti.

    EVREN'İN ARDINDAN ONLAR DA AYRILDI

    Kenan Evren’in ölümünün ardından Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı da Bodrum’dan ayrıldı.

    Erol Özkasnak ise 28 Şubat soruşturmasının ardından gözaltına alındıktan sonra bir daha Bodrum’a uğramadı.

    28 Şubat soruşturmasından ismi geçen birçok üst rütbeli asker de soruşturma sonrasında Bodrum’a bir daha gelmedi.

    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti #1

    ÖZKASNAK'IN EVİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

    Soruşturma kapsamında Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan Gümüşkaya Sitesi'ndeki lüks villasında gözaltına alınmıştı.

    2012 yılındaki olaydan sonra Özkasnak, bir daha Bodrum’daki evine uğramadı. Çürümeye terk edilen milyon dolarlık evde ise sessizlik hakim. Özkasnak’ın nerede yaşadığı ise bilinmiyor.

    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti #2

    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti #3

    Kenan Evren öldü, darbeci paşalar Bodrum’u terk etti #4

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