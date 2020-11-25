Kenan Işık kimdir? 6 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan usta isim Kenan Işık geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle yıllardır komadaydı. Gelen bir son dakika haberi hayranlarına mutluluk yaşattı.

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı eşi Beril Işık tarafından duyuruldu.

Bu bağlamda Kenan Işık'a ne oldu, Kenan Işık uyandı mı, sağlık durumu nasıl soruları tekrar ortaya çıktı. İşte Kenan Işık'ın sağlık durumu..

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık 1947 senesinde Malatya Yeşilyurt’ta dünyaya geldi. 71 Yaşında olan Kenan Işık aslen Giresunludur. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık, ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokuldan itibaren tiyatroyla hep ilgilenen bir insan olmuştur.

Orta öğrenimini sürdürdüğü sırada Malatya Halkevi’nde amatör olarak tiyatro yapmaya başlamıştır. Lise öğrenimi döneminde Ankara’da olan ünlü oyuncu burada Meydan Sahnesi’nde tiyatroya olan ilgi ve sevgisini devam ettirmiştir.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başlamıştır. Birçok oyun yazıp sahnelemiştir. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevi yapmış, birçok gazetede köşe yazarı olarak yer almıştır.

Televizyonda başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı “Dadı” dizisiyle herkes tarafından tanınan bir isim oldu. Kısa bir süre haber sunucusu olarak görev yaptıktan sonra, televizyon programları arasında çok izlenen kim 500 bin ister isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir ve bu görevine 21 Mart 2014 yılında geçirdiği kazaya kadar devam etmiştir.

KENAN IŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

6 yıldır komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.

İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Bugün Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Beril Işık'tan sevenlerine bir müjde geldi. Beril Işık, "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." açıklamasını yaptı.