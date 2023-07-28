Kenan Sofuoğlu takipçisine kızdı! Artık milletvekili değilim... Son derece lüks bir yaşam süren Sofuoğlu, kendisine gelen "milletvekili maaşını hangi vicdanla harcıyorsun" mesajına öfkelendi. Sofuoğlu, artık milletvekili olmadığını belirtti.

ensonhaber.com

Türk motosiklet yarışçısı olarak bilinen Kenan Sofuoğlu, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Oldukça lüks bir hayat yaşayan Sofuoğlu, oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü videoları da paylaşmaya devam ediyor.

Ayrıca, sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Sofuoğlu, bir dönem AK Parti Sakarya Milletvekilliği yaptı.

Şu anda çocukları ve eşi ile lüks bir hayat süren Sofuoğlu, sosyal medyadan kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

"Aldığın maaşı hangi vicdanla taşıyorsun?"

Bir takipçi, Sofuoğlu'nu hem zengin olup hem de milletvekili maaşı alması konusunda eleştirdi. Takipçi, "Aldığın maaşı nasıl hangi vicdanla harcıyorsunuz para üstüne para. Bu ülkede oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz hak mı?" mesajını gönderdi.

"Artık milletvekili değilim"

Sofuoğlu takipçisine şu yanıtı verdi;