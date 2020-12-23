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    Kenan Taş, büyük İstanbul depremini Naci Görür'e sordu

    Prof.Dr. Naci Görür, beklenen "Büyük İstanbul depremi"nin tüm ihtimallerini tek tek Kenan Taş'a anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 14:27
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 15:01
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    Kenan Taş, büyük İstanbul depremini Naci Görür'e sordu

    Türkiye'de hemen hemen her deprem sonrası kamuoyunun birinci gündem konusu "Beklenen büyük İstanbul depremi"...

    Deprem bilimcilere göre tarihin en yıkıcı depremlerinden birisinin, İstanbul'da yaşanması bekleniyor.

    KENAN TAŞ SORDU NACİ GÖRÜR YANITLADI

    5N1K'nın tecrübeli yapımcısı Kenan Taş da konuyu yeniden gündeme getirdi.

    "Son 20 yıldır herkes büyük İstanbul depremini bekliyor. Ben de bu meseleyi Türkiye'de deprem konusunda gerçek bir uzmana sordum." diyen Taş, Prof.Dr. Naci Görür'ü programına konuk aldı.

    İşte o program;


    Kenan Taş, büyük İstanbul depremini Naci Görür e sordu #1

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