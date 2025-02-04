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DHA

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor...

Manisa merkezli organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.



Kendilerini korgeneral ve albay rütbelerinde askeri personel olarak tanıtan suç örgütü üyeleri doktor, avukat, engelli, milli sporcu, şehit yakını ve gazilerin de bulunduğu toplam 212 kişiyi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapmak, kamu kurumlarında görev vermek ya da görevde yükselmesini sağlamak vaadiyle dolandırdı.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sönmezler' suç örgütünü 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, 29 Ocak'ta suç örgütüne yönelik Manisa merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya, Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt elebaşı 'Korgeneral' lakaplı M.S. ve 'Albay' lakaplı örgüt gelirini toplandıkları belirlenen yöneticiler M.A. ve A.U.'nun da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

KURUMLAR ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE EVRAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; örgüt mağdurlarına ait 114 adli sicil kaydı, 117 diploma fotokopisi, 136 kimlik fotokopisi, 244 iş başvuru belgesi, bin 121 vesikalık, 3 güvenlik soruşturması, 55 sağlık raporunun yanı sıra 10 askeri kamuflaj, aralarında Cumhurbaşkanlığı, MİT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bulunduğu kurumlar adına düzenlenmiş 362 sahte evrak, 2 sahte kimlik, 2 jandarma armalı cüzdan, 2 sahte askeri takdir belgesi, kelepçe, rozet, kaşe, 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, 14 harici bellek, 18 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 38 tarihi sikke ile 9 hafıza kartı ele geçirildi.

155 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Öte yandan, örgüt tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu kapsamında kullanıldığı tespit edilen 150 banka hesabına, 6 araç ve 5 taşınmaza da el konuldu. Örgütün toplam 155 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 31 Ocak'ta adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 4'ü ise serbest bırakıldı.