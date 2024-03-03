Kendisine 'metro fatihi' diyen Ekrem İmamoğlu talimat verdi: Metro sunumları resmi siteden silindi Ekrem İmamoğlu, genel sekreter yardımcısının AK Parti döneminde açılışa hazır hale getirilen metro çalışmalarını anlatan sunumunu İBB'nin resmi sitesinden kaldırttı.

ensonhaber.com

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya attı.

İstanbullular hemen her gün metro arızalarıyla mücadele ederken, İmamoğlu kendisi için 'metro fatihi' benzetmesinde bulundu.

Megakentteki ulaşım sorununu 5 yıldır çözüme kavuşturamayan İmamoğlu, bu süreçte en çok metro konusunda tepki çekti.

Toplam 8 kilometre metro yapmış

Göreve gelmeden önce vadedilen metro projelerini gerçekleştirmeyen Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte yalnızca 8 kilometre metro yaptığı ortaya çıktı.

Ancak 230 kilometre metro sözü vermişti.

Metro sunumunu siteden kaldırttı

Konu gündemdeki yerini korurken, Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir talimat geldi.

Bu doğrultuda göreve geldiğinde, Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin bir sunum hazırlamıştı.

Sunumda, AK Parti döneminde büyük oranda tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen metrolar anlatılmıştı.

İmamoğlu söz konusu sunumu İBB’nin sitesinden kaldırttı. Böylelikle projelere ilişkin, 'Ben yaptım' iddiasını sağlamlaştırmak istedi.

4 gün önce benzetme yaptı

Siteye erişmek isteyenler, "Aradığınız sayfayı bulamadık" yanıtıyla karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'metro fatihi' benzetmesinin üzerinden ise sadece 4 gün geçti.