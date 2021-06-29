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    Kendisini polis/savcı gibi gösteren dolandırıcılara karşı İçişleri Bakanlığı'nın uyarısı

    Kendisini polis/savcı gibi gösteren dolandırıcılara karşı İçişleri Bakanlığı'nın uyarısı

    İçişleri Bakanlığı, kısa mesaj yoluyla vatandaşlara "Devlet para ve hesap numarası istemez" diyerek dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:52
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    Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor

    Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise polis/savcı numarası...

    Türkiye'de hemen hemen hergün güvenlik güçleri tarafından yapılan "FETÖ, DEAŞ, PKK " operasyonlarından faydalanmaya çalışan dolandırıcılar, geliştirdikleri taktiklerle birçok kişiyi kandırarak, para kazanıyor.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARMAYA DEVAM EDİYOR

    Dolandırıcılara karşı vatandaşları kısa mesajla uyaran İçişleri Bakanlığı, bu sabah da mesaj attı.

    Bakanlıktan gelen mesajda; "Sizi polis asker veya savcıyım diyerek arayıp hesap ya da kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti gibi sözlerle sizden para veya banka hesap bilgilerinizi isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Çünkü devlet para ve hesap numarası istemez." ifadeleri yer aldı.

    Kendisini polis/savcı gibi gösteren dolandırıcılara karşı İçişleri Bakanlığı nın uyarısı #1

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