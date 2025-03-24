Kent uzlaşısı soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar son hızla sürüyor.

Kent uzlaşısı ve yolsuzluk isimli iki dosya olarak yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA YAKALAMA KARARI

PKK silahlı terör örgütünün "kent uzlaşısı" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, hakkında aynı suçtan yakalama kararı verilen diğer iki firari ismin, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun olduğunu açıkladı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İsmi terör soruşturmasında geçen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

İLGİLİ HABER Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

KAYYUM ATANDI

Görevinden uzaklaştırılma nedeni "terör" kaynaklı olduğu için Şahan'ın yerine kayyum atanmıştı.

Bakanlık tarafından başkan vekilliğine atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek makamına yerleşti.