Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Lütfü Savaş'ın iddialarına yanıt Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüm çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendiğine ilişkin iddialarına Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan yanıt geldi.

AA & Ensonhaber

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği ile ilgili iddiaları üzerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6306 Sayılı Kanun'la güçlü ve planlı bir şekilde başladığı anımsatılan açıklamada akanlık eliyle Türkiye'deki sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için 81 ilin tamamında gece gündüz demeden çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

"Ülkemizin deprem gerçeğine karşı çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bu kararlı mücadele ne yazık ki siyasi hesaplarla ve iftiralarla karalanmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada bunlardan birinin de Lütfü Savaş'tan geldiği belirtildi.

Savaş'ın Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde 'riskli alan' ilan ettiğini ve yetki devri yapılmadığını söylediği Emek-Aksaray Mahallesi'nin Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teklifi üzerine Haziran 2013'te Bakanlar Kurulu kararı ile 'riskli alan' ilan edildiği hatırlatıldı.

"Teklifler Lütfü Savaş'ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir"

Savaş'ın Emek-Aksaray Mahallesi için riskli alan yetki devri başvurusu üzerine yetki devrinin Temmuz 2013'te Antakya Belediyesi'ne verildiğine işaret edilen açıklamada o dönemde iddia edildiği gibi bakanlık tarafından herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi ihdas edildiğinde kentsel dönüşümdeki yetki devrinin kendilerine verilmediğine dair iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

Hatay'da Büyükşehir Belediyesi'nin ihdas edilmesinden sonraki süreç içerisinde de ilgili alana dair Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yetki devri için bakanlığa herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Ayrıca Emek-Aksaray Mahallesi'nde 2017'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için atılmış tüm adım ve teklifler bizzat Sayın Lütfü Savaş'ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir. Sayın Savaş, kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için belirli grupları örgütlemiş ve mitingler düzenlemiştir. Bunu da seçim propagandası olarak kullanmış ve 14 Mart 2019'da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır.

"Narlıca Mahallesi'ndeki bölgenin teklifi değerlendiriliyor"

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinden 10 ay sonra 6 Aralık 2023'de bakanlığa Narlıca Mahallesi'nde yer alan bölgelerin riskli alan ilan edilmesi talebinin ise bakanlığın ilgili birimleri tarafından değerlendirildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir bölgenin rezerv alan olarak ilan edilme teklifi de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce tarafımıza iletilmiştir ve ivedilikle değerlendirilmektedir" denildi.

Bakanlığın 81 ilden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece Antakya ve Defne ilçelerini kapsayacak şekilde gönderildiği bilgisine de yer verilen açıklamada, "Bahse konu gönderilen belgeler strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin usul ve ilkelere uygun olmamakla birlikte bu belgeye göre bakanlığa iletilmiş herhangi bir riskli alan veya rezerv alan teklifi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Savaş'ın Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamaları için bakanlıktan izin alınması gerektiği yönündeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı aktarılarak şunlar kaydedildi: