Kentsel dönüşüm düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AA

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği başladı.

“Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak da bilinen ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

2 milyon acil dönüştürülmesi gereken konut

Kanun teklifiyle ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm teklifinde, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla ilgili düzenlemeler bulunacak.

Üçte iki çoğunluk gerekiyor

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklif, bu oranın salt çoğunluğa düşürülmesini öngörüyor.

Böylece kat maliklerinin yarısından bir fazlasının oyu ile karar alınabilecek.

Düzenlemeyle hızlı sonuç alınacak

Kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de yer alacak.

Ayrıca teklif, mahkeme süreçlerinin kısaltılmasına, bilirkişi sürelerinin düşürülmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)