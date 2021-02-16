KEP adresi nedir, nasıl alınır? PTT KEP adresi başvurusu nasıl yapılır?

KEP adresi nedir, nasıl alınır? PTT KEP adresi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden kurulan KEP sistemi ticari ve hukuki yazışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Elektronik posta sistemiyle gönderimler korunabiliyor. Peki, PTT KEP adresi nasıl alınır?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

PTT tarafından kurulan bu sistem, kurum ve kuruluşların yazışmalarını güvence altına almayı amaçlar.

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sistemi, Türkiye'de de kullanılmaktadır.

Peki KEP adresi nasıl alınır, PTT KEP başvurusu nasıl yapılır? İşte KEP hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar..

KEP SİSTEMİ NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

KEP ADRESİ NASIL ALINIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyenler için birkaç seçenek mevcuttur.

Elektronik imzanız veya mobil imzanız var ise online kayıt bölümüne girip kredi kartı ile ödeme yaparak hemen PTTKEP hesap sahibi olabilirsiniz.

Elektronik imzanız veya mobil imzanız yok ise online ön başvuru bölümüne girip PTTKEP hesabı ön başvurunuzu yapabilir, Merkez Müdürlüklerine giderek KEP hesabınıza para yatırarak sözleşme imzalayıp PTTKEP hesap sahibi olabilirsiniz.