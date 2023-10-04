Kerem Aktürkoğlu kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Zaman zaman bazı şeyleri yapamıyorum. Yapamadığım zaman eleştiriler oluyor. Bunlar normal ama yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiriliyordu.

Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Manchester United'a karşı alınan galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Oynadıkça daha da iyi performans göstereceğime inanıyorum"

Mauro Icardi'nin arkasında yeni bir bölgede oynamasıyla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Aslında, ben kanat gibi de oynamıyordum kanat oynadığım zaman. Daha fazla içeride oynuyordum. Kanattan içeriye gitmek daha kolay şimdi sırtında bir rakiple oynuyorsun. Tabii ki zor, kolay değil. Oynadıkça daha da iyi performans göstereceğime inanıyorum." dedi.

"Yapamadıklarım hiç unutulmuyor"

Açıklamalarına devam eden Kerem Aktürkoğlu "Kendimi geliştirmek gibi bir hırsım var. Zaman zaman bazı şeyleri yapamıyorum. Yapamadığım zaman eleştiriler oluyor. Bunlar normal ama yaptığım şeyler çok çabuk unutuluyor. Yapamadıklarım hiç unutulmuyor. Bunlar da tolerans gösterilirse bence daha farklı olacak her şey." ifadelerini kullandı.

"Bugün gol attım ama önemli olan her anlamda katkı sağlamak takıma"

Kerem Aktürkoğlu son olarak, "İnşallah mevkime alışırım. Kanatta da oynama devam edeceğim. Hocamızın tercihi. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Genel olarak performans olarak katkı sağlamak önemli. Bugün gol attım ama önemli olan her anlamda katkı sağlamak takıma." dedi.