Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu babasının balmumu heykelini yakından incelerken, gazeteci Özlem Gürses de kendi heykeliyle poz vermeyi unutmadı.

CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 2013 yılında hizmete açıldı.

Dünyaca ünlü isimlerin ve siyasetçilerin balmumu heykellerinin yer aldığı müzeyi, bugün iki tanıdık isim ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun oğlu ve Özlem Gürses heykel müzesini gezdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününe katılmak için şehre gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gazeteci Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.

Babasının balmumu heykelini yakından inceledi

Kerem Kılıçdaroğlu, babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi liderler bölümünde yer alan balmumu heykelini de yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Kendi heykeliyle poz verdi

Özlem Gürses de müzede bulunan balmumu heykeliyle poz verdi.

ANKA'nın aktardığına göre; müzeyi çok beğendiklerini belirten Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses, Eskişehir’in modern bir kent kimliğine kavuştuğunu, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin de tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirdi.