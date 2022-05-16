Petrol
111.97
0.38%
Euro
16.20
0.51%
Dolar
15.55
0.48%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2396
-0.98%
Bitcoin
471.022
-2.13%
BTXN Coin
12.62
-7.06%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi

    Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu babasının balmumu heykelini yakından incelerken, gazeteci Özlem Gürses de kendi heykeliyle poz vermeyi unutmadı.
    • 16.05.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 2013 yılında hizmete açıldı.

    Dünyaca ünlü isimlerin ve siyasetçilerin balmumu heykellerinin yer aldığı müzeyi, bugün iki tanıdık isim ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu'nun oğlu ve Özlem Gürses heykel müzesini gezdi

    Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününe katılmak için şehre gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gazeteci Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.

    Babasının balmumu heykelini yakından inceledi

    Kerem Kılıçdaroğlu, babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi liderler bölümünde yer alan balmumu heykelini de yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

    Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi ni gezdi #1

    Kendi heykeliyle poz verdi

    Özlem Gürses de müzede bulunan balmumu heykeliyle poz verdi.

    ANKA'nın aktardığına göre; müzeyi çok beğendiklerini belirten Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses, Eskişehir’in modern bir kent kimliğine kavuştuğunu, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin de tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirdi.

    Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi ni gezdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Çatıda mangal keyfi yangınla sonuçlandı
    3. Sayfa

    Çatıda mangal keyfi yangınla sonuçlandı

    İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu
    3. Sayfa

    İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir