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- Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi
Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi
- 16.05.2022 - 17:04
- Güncelleme : 16.05.2022 - 17:16
CHP'li Eskişehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 2013 yılında hizmete açıldı.
Dünyaca ünlü isimlerin ve siyasetçilerin balmumu heykellerinin yer aldığı müzeyi, bugün iki tanıdık isim ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nun oğlu ve Özlem Gürses heykel müzesini gezdi
Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününe katılmak için şehre gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gazeteci Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.
Babasının balmumu heykelini yakından inceledi
Kerem Kılıçdaroğlu, babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi liderler bölümünde yer alan balmumu heykelini de yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.
Kendi heykeliyle poz verdi
Özlem Gürses de müzede bulunan balmumu heykeliyle poz verdi.
ANKA'nın aktardığına göre; müzeyi çok beğendiklerini belirten Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses, Eskişehir’in modern bir kent kimliğine kavuştuğunu, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin de tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirdi.