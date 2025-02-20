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Kerimcan Durmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı

Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

5 YIL 3 AY HAPSİ İSTENİYORDU

Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz avukatı ile birlikte katıldı.

Duruşmada ilk kez savunma yapan Kerimcan Durmaz kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİM BİR ÜLKE OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİM"

Suçlamaya konu videonun Malta'da çekildiğini anlatan Kerimcan Durmaz, "Menajerim böyle bir teklif var deyince daha önce görmediğim bir ülke olduğu için kabul ettim. Sahne saatim geldiğinde mekana gittim. Mekan sahipleri bana çok kalabalık olduğunu ve casino sahiplerinin de mekanda olduğunu söyledi" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Kerimcan Durmaz’ın tahliyesine karar verdi.