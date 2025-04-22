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DHA

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları hazır bulundu.

DURUŞMA 10 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabının beklenilmesi için ertelendi.

Kerimcan Durmaz savunmasında, "Suçsuzum üzerime atılan suçları işlemedim, kabul etmiyorum. Bu sebeple beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabının beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

HAKKINDA 1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar falan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı.

Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunu işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.