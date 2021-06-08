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    Keşfedilen doğalgazın enerjiye dönüştü anlar paylaşıldı

    Keşfedilen doğalgazın enerjiye dönüştü anlar paylaşıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 kuyusundan çıkan doğalgazın, mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğü anları paylaştı.
    • AA
    • 08.06.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 22:00
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü bildirdi.

    BAKAN DÖNMEZ, VİDEOYLA DUYURDU

    Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

    Keşfedilen doğalgazın enerjiye dönüştü anlar paylaşıldı VİDEO

    TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.

    Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

    Keşfedilen doğalgazın enerjiye dönüştü anlar paylaşıldı #1

    Keşfedilen doğalgazın enerjiye dönüştü anlar paylaşıldı #2

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