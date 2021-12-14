KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, asgari ücretin 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bir numaralı gündemi asgari ücret zammı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk 3 toplantısı tamamlandı. Bu 3 toplantının ardından işçi tarafından 3 bin 900, işveren tarafından ise 3 bin 500 teklifleri gündeme getirildi.

Bu hafta içinde yapılması beklenen son ve 4. toplantıda 2022 asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

Çalışmalar devam edeken bir açıklama da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) geldi.

"GEÇİNEMEME, BARINAMAMA SORUNU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek "1996-2001 krizlerinden sonra en fazla derinleşen ve giderek yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Faiz indirim kararı ile birlikte dolar kurunda yükselmeler oldu ve Türk Lirasında yüzde 75-80’e yakın değer kaybı yaşandı. Artan bu yoksulluk, geçinememe sorunu ve yine son bir ay içerisinde elektrik, doğalgaz ve temel gıda maddelerine gelen zamlarla birlikte hem biz kamu emekçileri açısından hem de asgari ücretli açısından geçinememe, barınamama sorunu ile karşı karşıyayız." dedi.

KESK'in asgari ücret beklentisi: 6 bin 200 TL VİDEO

"ASGARİ ÜCRET 6 BİN 200 TL OLMALI"

Türkiye’de açlık sınırının 3 bin 100 TL’yi aştığını söyleyen Bozgeyik, "Yoksulluk sınırının ise 10 bin TL’ye yaklaştığı bir dönemde açlık sınırının altında çalışan on milyonlarca işçiden söz edebiliriz. KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını da hesapladığımızda en az asgari ücretin açlık sınırının iki katına çıkarılması gerektiğini ifade edebilirim. KESK olarak uzun süredir hem asgari ücretin vergi dışında tutulması hem de vergi diliminin yüzde 15’te sabitlemesi talebimiz var. Açlık sınırı şu an 3 bin 100 TL. Asgari ücretin 6 bin 200 TL’ye yükseltilmesi gerekir." diye konuştu.