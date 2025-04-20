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Haber Merkezi

Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu HaftaSonu programına konuk olan hukukçu Kezban Hatemi, toplumda son yıllarda giderek artan "ahlaki erozyona" dikkat çekti.

Özgürleşme adı altında özellikle gençlerin, toplumun değer yargılarına karşı adeta inatlaşırcasına hareketlerde bulunduğuna, batı toplumlarında bile görülmeyen bir "teşhircilik" furyasına vurgu yapan Hatemi, şunları söyledi:

"NE GİZEM, NE GÜZELLİK, NE EDEP, NE HAYA, HİÇBİRİ YOK"

Globalleşme ile birlikte, artık çıplaklık her yerde karşımıza çıkıyor. Avrupa'da bu kadarını görmüyorum; çocuklarımız, iç çamaşırıyla Nişantaşı'nda dolaşıyor. Birçok insan, bu şekilde kendilerini sergileyerek, adeta et balık kurumuna asılacak hale geliyor. Bu durum, erkekleri kadınlara karşı daha itici hale getiriyor.

Ne gizem, ne güzellik, ne edep, ne haya, hiçbiri yok.

"HER ŞEYDE YENİDEN BİR AHLAKİ DÖNÜŞ LAZIM"

Siyasette, hukukta, dinde, ahlaki yeniden dönüş lazım. İkiyüzlülüğümüz var. Çifte standartlığımız var. Bunları aşmamız lazım.

Allah şifa versin, Sırrı Süreyya Önder, barış elçimiz, 6 ay önce teröristti, şimdi heykeli dikilecek halde. Peki biz, böyle insanlarımızın başına bir şey geldiğinde mi kıymetini anlayacağız? Dolayısıyla bu nefret dilinden çok ciddi anlamda uzaklaşmalıyız.

Sosyal bilimcilere çok büyük bir görev düşüyor. Bu çocukların daha kreşlerde eğitimi başlamalı. Hayvan sevgisi, insan sevgisi, düşünce özgürlüğü.. Kimse kimsenin malı değil, bunlar bize yaratılıştan verilmiş özgürlükler.