KGF kefaleti ne demek? Kredi Garanti Fonu nedir? KGF kefaletinden kimler yararlanabilir?

Turizm Destek Paketi uygulaması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak olan kredi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, KGF kefaleti ile 10 milyar kredi sağlanacağını açıkladı. Peki KGF kefaleti nedir? Turizm Destek Paketi dahilinde Kredi Garanti Fonu kullandıracak bankalar hangileri?

KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NEDİR?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.

KGF KEFALETİ NEDİR?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Faaliyet konusunda kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle işletmelerin kredi ve destek kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Bankaların, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları, yenileyecekleri, yeniden vadelendirecekleri veya yapılandıracakları TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdî krediler ile 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketleri tarafından sağlanan kaynak için de kefalet vermektedir.

HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETİ NEDİR?

Bankaların talep ettiği nitelikte teminatı sağlayamadığı için finansmana erişimde güçlük yaşanan işletmelere Kredi Garanti Fonu tarafından kefalet desteği sağlanan programdır. Bu programda sağlanan kefaletlerin kaynağı Hazine Müsteşarlığı Fonu'dur. Bu programdan KOBİ dışı firmalar faydalanabilir.

KGF KEFALETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bankalar nezdinde kredi değerliliği olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan KOBİ tanımını haiz işletmeler ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de KGF kefaletlerinden yararlanabilmektedir.

KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.

KGF KEFALETLİ TURİZM DESTEK PAKETİNİ KULLANDIRACAK BANKALAR

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.