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- KGM, karayollarındaki son durumu açıkladı
KGM, karayollarındaki son durumu açıkladı
- 30.05.2022 - 09:14
- Güncelleme : 30.05.2022 - 09:52
Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Bölgede ulaşım, diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Subaşı-Büyükçekmece istikametlerinde ulaşım bir şeritten sağlanıyor
AA’nın haberine göre; Subaşı-Büyükçekmece yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı için yolun Büyükçekmece ve Subaşı istikametlerinde ulaşım birer şeritten sağlanıyor.
İzmir-Manisa yolunun 13-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunda, geçici kavşak oluşturuldu
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde, hafriyat yüklü kamyonların karşıdan karşıya geçmeleri nedeniyle geçici kavşak oluşturuldu.
Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Antalya-Kemer yolundaki tünellerde çalışma
Antalya-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.
Mecitözü-Amasya yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.