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    KGM, karayollarındaki son durumu açıkladı

    KGM'den yapılan açıklamaya göre; bazı yollarda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Sürücülerin, çalışma olan bölgelerdeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
    • 30.05.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:52
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    KGM, karayollarındaki son durumu açıkladı

    Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

    Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, büyük önem taşıyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

    Bölgede ulaşım, diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

    Subaşı-Büyükçekmece istikametlerinde ulaşım bir şeritten sağlanıyor

    AA’nın haberine göre; Subaşı-Büyükçekmece yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı için yolun Büyükçekmece ve Subaşı istikametlerinde ulaşım birer şeritten sağlanıyor.

    İzmir-Manisa yolunun 13-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

    Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

    KGM, karayollarındaki son durumu açıkladı #1

    Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunda, geçici kavşak oluşturuldu

    Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde, hafriyat yüklü kamyonların karşıdan karşıya geçmeleri nedeniyle geçici kavşak oluşturuldu.

    Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

    Antalya-Kemer yolundaki tünellerde çalışma

    Antalya-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

    Mecitözü-Amasya yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.


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